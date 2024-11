Andava in giro per Avola con il crack e un lungo coltello: denunciato

Agenti del Commissariato di Avola hanno denunciato un uomo di 38 anni per detenzione di un lungo coltello e per il possesso ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, i poliziotti avolesi, a seguito di un controllo, rinvenivano addosso al trentottenne 9 dosi di crack, già pronte per essere cedute agli assuntori della zona, ed un coltello a scatto della lunghezza totale di 40 centimetri di cui 20 centimetri di lama.