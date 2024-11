Donna incinta sta male, scortata dai carabinieri fino al Cannizzaro di Catania

Una donna all'ottavo mese di gravidanza che stava molto male e necessitava di assistenza medica immediata è stata scortata insieme con il marito la notte scorsa dai carabinieri da San Giovanni la Punta fino all'ospedale Cannizzaro di Catania.

La coppia, in viaggio da Nicolosi all'ospedale, intorno alle 3 ha avvicinato in preda al panico una pattuglia del Compagnia di Gravina di Catania impegnata in un servizio di perlustrazione sul territorio perché aveva perso l'orientamento a causa delle interruzioni stradali causate dalle cattive condizioni ambientali e dalla pioggia.

Comprendendo la delicatezza della situazione e l'urgenza dell'intervento, i militari hanno subito allertato la Centrale operativa, informandola che stavano per scortare la coppia al pronto soccorso.