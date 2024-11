Occupazione abusiva del demanio, rimossi alcuni natanti a Praia a mare

Alcuni natanti lasciati sulla spiaggia di Praia a Mare, sul Tirreno cosentino, sono stati forzatamente rimossi questa mattina da personale dell'Ufficio circondariale marittimo di Maratea, in collaborazione con carabinieri forestali e personale dell'ufficio tecnico comunale.

L'attività si è scattata allo scadere del termine fissato dall'Ufficio circondariale in un proprio avviso ai proprietari, emesso circa un mese fa, per provvedere alla rimozione di imbarcazioni che occupavano illecitamente il demanio marittimo.

I natanti, circa una decina, rimossi questa mattina con l'utilizzo di mezzi meccanici erano i rimanenti delle 40 occupazioni accertate dalla Guardia costiera durante controlli specifici seguiti a un'ordinanza in merito del Comune.

Le imbarcazioni, piccoli gozzi privi di identificativo, saranno custoditi dall'ente e restituiti a eventuali richiedenti dietro pagamento di una sanzione amministrativa.