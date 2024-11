'Cambiamo il futuro della Sicilia', manifestazione della Cgil domani a Modica

Sul rilancio della sanità pubblica a partire dalla riforma della medicina territoriale si terrà la quarta delle manifestazioni della Cgil Sicilia del ciclo "Cambiamo il futuro della Sicilia". L'appuntamento è sabato 16 novembre a Modica alle 9.30, in piazza Beniamino Scucces (ex tribunale). "La medicina territoriale- dice Francesco Lucchesi, segretario confederale della Cgil Sicilia- è uno snodo fondamentale per la garanzia del diritto alla salute. Servono investimenti in strutture e personale, oggi assai carente, a partire dalla messa a terra delle risorse già disponibili, come quelle del Pnrr". "Ad oggi - dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, il confronto con la regione sulla riorganizzazione della sanità è sporadico e inconcludente. Ci sono temi, come quello delle liste d'attesa, della riorganizzazione della medicina territoriale e della rete ospedaliera, dell'implementazione del personale sanitario- sottolinea- che non possono attendere e cosa intenda fare la regione ad oggi non è affatto chiaro".