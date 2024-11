Processo Gotha, 4 condanne e 3 assoluzioni in Appello a Reggio Calabria

Quattro condanne rideterminate, tre assoluzioni e una prescrizione. Dopo l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione nel 2022, si è concluso così il secondo processo "Gotha", celebrato con il rito abbreviato davanti alla Corte d'appello di Reggio Calabria. È il processo nato da un'indagine della Dda condotta dai carabinieri del Ros non solo sull'ala militare delle cosche reggine ma anche su quella che è stata definita la "struttura riservata della 'ndrangheta". La sentenza è stata emessa nella tarda serata di ieri dal presidente Alfredo Sicuro (a latere i giudici Giuseppe Perri e Cristina Foti) che hanno ridotto la pena a 10 anni di reclusione per il principale imputato, l'avvocato Giorgio De Stefano che nel primo processo era stato condannato a 15 anni e 4 mesi di reclusione perché ritenuto una delle due teste pensanti della 'ndrangheta reggina, assieme all'avvocato Paolo Romeo condannato in primo grado a 25 anni di carcere e in attesa del processo d'Appello.