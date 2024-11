Modica, cantiere del Polo commerciale: il giallo dei lavori interrotti sulla ex Statale 115

La commissione Lavori Pubblici al Consiglio Comunale di Modica continua ad attenzionare i lavori di completamento dell’asse viario Polo Commerciale (ex statale 115) che risultano fermi da diverse settimane. Oggi, alla presenza della direzione dei lavori e della CNA (assente il RUP e il Dirigente per improrogabili impegni lavorativi), i consiglieri Giammarco Covato, Paolo Nigro, Piero Covato, Massimo Caruso, Giovanni Alecci e Claudio Gugliotta, componenti della commissione, hanno esaminato gli incartamenti, ascoltando le dichiarazioni della direzione dei lavori circa la cronistoria dell’opera.

“I lavori risultano al momento fermi a causa di un problema legato alla sistemazione dei cavi della fibra ottica – fanno sapere dalla Commissione – problema che però dovrebbe essere risolto a breve. Infatti, già dai primi giorni della prossima settimana è previsto l’inizio dei lavori. Terminata questa fase, ci sarà da affrontare però la questione legata alla rotatoria di fronte al supermercato Le Liccumie, altro nodo fondamentale per la continuazione degli interventi su tutto l’asse viario. Sembrerebbe infatti ancora in corso la definizione del progetto di variante per poi procedere con la realizzazione della rotatoria. Solo dopo la conclusione di questa opera, potranno cominciare tutti i lavori di completamento dell’asse viario. ”Giovedì prossimo avremo un ulteriore incontro, questa volta alla presenza del RUP e del dirigente comunale, l’Ingegnere Francesco Paolino (assente oggi), al quale chiederemo ulteriori delucidazioni circa la realizzazione di questa fondamentale opera infrastrutturale. In particolare, una volta risolti i problemi legati alla fibra ottica, chiederemo quali saranno le tempistiche per l’effettiva ripresa e completamento dei lavori". Secondo quanto si è appreso da fonti comunali, per il completamento dei lavori potrebbero servire almeno altri tre mesi. Ulteriori ritardi, quindi, e altri disagi per gli automobilisti. Sarebbe opportuno, se non addirittura necessario, sistemare l'asfalto che presenta buche e avvallamenti che rendono pericolosa la circolazione delle auto e che costituiscono pericolo anche per i pedoni.

NELLA FOTO, i componenti della II Commissione consiliare nella zona della rotatoria del Polo commerciale