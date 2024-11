Un uomo è morto a Siracusa mentre era alla guida della propria auto. La vittima sarebbe deceduta per un malore improvviso mentre stava parcheggiando la propria utilitaria sul lungomare di Ortigia. Sul posto i soccorritori del 118 non sono riusciti a rianimarlo. Intevenuta anche la polizia municipale per i rilievi del caso.