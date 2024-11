Confagricoltura: "Grande preoccupazione per i danni del maltempo nel Catanese"

Confagricoltura Catania esprime "grande preoccupazione per i danni causati dall'alluvione che ha colpito i territori di Riposto, Giarre, Mascali, Acireale ed Aci Sant'Antonio nei giorni scorsi. In sole sei ore, sono stati registrati accumuli di pioggia superiori ai 400 mm, trasformando le strade in veri e propri fiumi e causando ingenti danni materiali, fortunatamente senza vittime tra la popolazione". Il Presidente di Confagricoltura Catania, Giosuè Arcoria, e il Direttore, Fabio Caruso, esprimono la loro solidarietà a tutti gli abitanti della fascia jonica: "Siamo vicini alle famiglie e alle aziende agricole che hanno subito danni significativi a causa di questo evento eccezionale. È fondamentale che le istituzioni si attivino rapidamente per valutare i danni e fornire il supporto necessario per la ripresa''. Attualmente, i danni alle aziende agricole non sono ancora completamente quantificabili, ma molte risultano fortemente compromesse, in particolare quelle situate lungo i corsi d'acqua esondati. I sindaci dei comuni interessati hanno attivato i rispettivi Centri operativi comunali per monitorare la situazione. Confagricoltura Catania continuerà a seguire da vicino gli sviluppi e a collaborare con le autorità locali per garantire un adeguato intervento post-emergenziale