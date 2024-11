Migranti, rivolta al Cpr di Milo a Trapani: 5 agenti finiscono in ospedale

Cinque agenti del reparto mobile di Palermo sono rimasti feriti presso il Cpr di Milo, a Trapani, nel tentativo di sedare una rivolta scoppiata in un settore del centro. Ne dà notizia il sindacato Sap. Gli agenti sono stati trasportati in ospedale e hanno riportato cinque giorni di prognosi: uno di loro è stato portato in ambulanza perché colpito da un oggetto al volto. I migranti trattenuti all'interno del Cpr, dopo aver danneggiato una parte della struttura, secondo il racconto del sindacato, sono riusciti a recuperare oggetti che hanno utilizzato contro la squadra del reparto mobile che, in tenuta antisommossa, ha provato a intervenire per sedare la rivolta. "A quel punto i migranti hanno lanciato di tutto contro poliziotti, come pietre, spranghe e bottiglie, compresi escrementi e urine", dice una nota. "La nostra è una professione sempre più esposta a rischi per l'incolumità dei colleghi - afferma il Segretario generale aggiunto del Sap, Giuseppe Coco -. Da Torino a Bologna, per finire a Trapani, sono una trentina i colleghi rimasti feriti nell'ultima settimana in tutto il Paese. Oltre a esprimere la massima solidarietà ai colleghi feriti e ad augurargli una pronta guarigione - ha aggiunto Coco - auspichiamo che venga approvato al più presto al Senato il ddl Sicurezza".