Riforma dei forestali, i sindacati 'congelano' la manifestazione a Palermo

Fai-Flai-Uila Sicilia hanno sospeso la manifestazione di protesta contro il "valzer dei rinvii" del Governo regionale sulla riforma forestale. L'iniziativa sindacale, programmata per domani a Palermo dinanzi la sede della Presidenza, non si terrà - spiegano i segretari di Fai, Flai e Uila Adolfo Scotti, Tonino Russo e Nino Marino - in seguito a una nota ufficiale con la quale l'assessore all'Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha comunicato ieri alle tre sigle di categoria "che il presidente Renato Schifani organizzerà la prossima settimana, un incontro a Palazzo d'Orleans per discutere con codeste organizzazioni tempi e modalità della riforma forestale". Scotti, Russo e Marino avevano annunciato nei giorni scors il'autoconvocazione dei gruppi dirigenti di Fai, Flai e Uila per lunedì prossimo in piazza Indipendenza a Palermo sottolineando come "ormai da troppo tempo aspettiamo che arrivi in Giunta e, poi, all'Ars la riforma forestale, già scritta e ampiamente concordata dopo un lungo confronto. I rinvii dell'esame del provvedimento, spiegato con sempre minore fantasia e sempre maggiore imbarazzo dalla Regione, è diventato insopportabile".

Gli esponenti sindacali avevano aggiunto: "Ci dicono che il testo di riforma manca ancora dei pareri dell'ufficio legale e dell'economia. Con il verbale sottoscritto alla Presidenza della Regione il primo giugno sembrava di essere arrivati vicini al traguardo della la trasmissione del disegno di legge e della discussione finale in parlamento. Il 9 ottobre abbiamo invece appreso dall'assessore all'Agricoltura, in carica da agosto, che non vi è alcuna certezza sui tempi di approvazione della riforma da parte del governo Schifani". Adolfo Scotti, Tonino Russo e Nino Marino avevano quindi concluso: "I lavoratori, che vivono una condizione di evidente disagio, non meritano questo trattamento. Né tantomeno lo meritano i siciliani, privati di un servizio stabile e pienamente efficace a tutela del territorio".