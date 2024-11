Giallo a Milano, torna a casa con due ferite e muore

Edoardo Giovanbattista Austoni, 50 anni, italiano è morto in casa a Milano, dopo essere rientrato ed essersi accasciato sul divano. A dare l'allarme e' stata la compagna. Sul posto, in via Giovanni Ameglio, sono intervenuti personale del 118 e le pattuglie della Polizia di Stato. Dai primi accertamenti, l'uomo presenta due ferite da taglio, una lieve all'altezza del sopracciglio destro e un'altra di 2 centimetri alla tibia destra. La perdita di sangue da quest'ultima potrebbe aver causato il decesso. Non lontano da casa i poliziotti hanno rilevato una chiazza di sangue e cocci di bottiglia di vetro sporchi di sangue. Non si esclude che la ferita che ha causato il decesso sia legata a una caduta accidentale.