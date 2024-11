Calcio Eccellenza. Il Milazzo beffa il Modica al 98': finisce 2 a 1 il big match

Un eurogol di Maimone, al 25' del primo tempo, con un tiro potente da fuori area nel sette della porta del Milazzo non basta al Modica per espugnare il campo dei Mamertini. Il Milazzo, infatti, non ci sta e la reazione porta all'immediato pareggio, al 36' con La Spada. Poi, al 98', la beffa con il gol su mischia del Milazzo. Festeggiano i tifosi mamertini, delusione ed amarezza nello spogliatoio della corazzata Modica.