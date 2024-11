Agguato a colpi di casco contro un minorenne a Sciacca: l'aggressione e' avvenuta nella zona di via Lioni dove il giovane era andato per prendere il bus e rientrare a casa, nel suo Comune di residenza. Il giovane e' stato soccorso e trasportato all'ospedale Giovanni Paolo II dove gli sono stati riscontrati traumi per 15 giorni di prognosi. Sul posto e' intervenuta la polizia che ha avviato le indagini sul caso.