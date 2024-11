Traffico in tilt sulla Circonvallazione di Palermo a causa di un incidente stradale in viale Regione Siciliana, in direzione Trapani. Nello scontro avvenuto all'altezza di corso Calatafimi sono rimasti coinvolti due messi, una utilitaria e un camion. Auto incolonnate e bloccate nel traffico per più di un'ora. Nell'incidente una donna è stata portata in ospedale.Le sue condizioni non sono gravi.