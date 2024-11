Porti di Augusta e Catania, gara da 9 milioni per la riqualificazione

Prosegue la riqualificazione dei porti di Catania, in attesa dell'approvazione del Piano regolatore, e di Augusta grazie a una gara del valore di 9 milioni e 300mila euro circa, che prevede una serie di importanti interventi in grado di migliorare i due scali sotto diversi aspetti. Si tratta di cinque azioni che riguardano la parte strutturale, edile, stradale, impiantistica e l'efficientamento energetico di compendi e cespiti rientranti nelle due aree di interesse. "Continuiamo il virtuoso percorso di ammodernamento dei porti di nostra competenza - spiega il presidente dell'Autorita' di Sistema portuale del Mare di Sicilia orientale Francesco Di Sarcina - sara' rinnovata la sede stradale e dunque la viabilita' principale del porto catanese, compresa la risistemazione delle aree antistanti la Direzione Marittima di Catania, che vedra' la valorizzazione dell'esistente installazione artistica delle due statue, grazie all'inserimento di una fontana con giochi d'acqua, gia' autorizzata dalla Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali. Verranno avviati anche lavori di manutenzione straordinaria della sede etnea dell'Adsp. Per quanto attiene il Porto di Augusta - prosegue Di Sarcina - le opere includono l'efficientamento energetico dei fabbricati ED1 (attuale sede principale dell'Adsp) ed ED3, la manutenzione straordinaria del Forte Vittoria e la messa in sicurezza del Forte Garsia". L'Adsp, si legge in una nota, ha pubblicato l'avviso della procedura d'appalto che contempla il cosiddetto accordo quadro, normato dall'art. 59 del Codice dei Contratti: e' da considerarsi uno strumento flessibile che, accorpando prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, consente di definire le prestazioni e i soggetti aggiudicatari, che potranno essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessita', senza alcun vincolo al raggiungimento dell'importo dell'accordo quadro stesso, complessivamente stimato. La scelta della fattispecie dell'accordo garantisce pertanto un risparmio di tempo unitamente a un risparmio economico, in confronto a singole procedure di gara in quanto si puo' attivare la prestazione resasi necessaria a "semplice chiamata" con la stipula di un contratto applicativo, in tal modo evitando l'indizione di molteplici appalti e conseguente parcellizzazione della spesa, limitando, talvolta, la concorrenza tra gli operatori economici.