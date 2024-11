Lentini, lacrime e tanta emozione ai funerali di Margaret:lettera dell'arcivescovo alla famiglia

Un corteo ha accompagnato la bara bianca di Margaret Spada, 22 anni, dalla camera ardente che era stata allestita nella chiesa del Carmine fino alla chiesa Madre di Lentini dove sono stati celebrati i funerali.

La città rivolge oggi il suo abbraccio alla giovane di Lentini, nel Siracusano, morta a Roma dopo tre giorni di coma dopo essersi sottoposta ad un intervento di rinoplastica parziale.

La chiesa è affollata di persone che si stringono ai genitori e alla sorella di Margaret. Tanti i giovani ed anche i rappresentanti della squadra di calcio del Leonzio. Ieri sera si è svolta la veglia nella chiesa del Carmine affollata di persone che si sono recate per una preghiera

"E' chiaro che la morte di una coetanea per loro non è comprensibile. La scuola reagisce male perché sente il lutto per una ragazza che ha cresciuto per anni e che naturalmente ha lasciato molte tracce, molte emozioni nel cuore di tanti insegnanti che l'hanno conosciuta".

Lo ha detto prima di entrare in chiesa per i funerali Vincenzo Pappalardo, dirigente scolastico del liceo Gorgia di Lentini, la scuola che Margaret aveva frequentato. "Noi come scuola ci siamo fermati a riflettere molto sulla difficoltà che ormai abbiamo a saper veicolare adeguati strumenti critici nei confronti di questi nuovi mezzi di comunicazione e dei social. La scuola purtroppo ancora vive una dimensione antica perché noi siamo attrezzati a leggere libri e a costruire critiche per saper interpretare e leggere libri. Ma ci rendiamo conto che ormai i ragazzi non si informano più con i libri, si informano con altri strumenti che sono molto più incontrollabili. - ha aggiunto - Non riusciamo probabilmente a far passare adeguatamente messaggi critici, che sappiano indurre ad una lettura critica di questi nuovi strumenti di informazione. Questa è la riflessione che stiamo facendo ed è la cosa su cui dobbiamo riflettere nei prossimi anni. Tutte le scuole d'Italia si devono fermare a capire come poter veicolare un'educazione che sia adeguata alla lettura e alla gestione di questi strumenti".

Lacrime e tanta emozione ai funerali di Margaret Spada, la 22enne di Lentini (Siracusa) morta a seguito di un intervento di rinoplastica eseguito in uno studio a Roma, finito sotto sequestro. Tantissime le persone che si sono recate nella chiesa di Santa Maria La Cava e Sant'Alfio in piazza Duomo, a Lentini. Stretti nel loro dolore la famiglia, i genitori e la sorella, che hanno concordato, insieme alla parrocchia, di vietare foto e riprese del rito religioso. Nel corso della sua omelia, don Maurizio Pizzo, parroco della chiesa, si e' rivolto alla ragazza, che conosceva. "Cara Marghet, noi non ti vediamo. Ma tu, spero, possa vederci. Vedere che siamo tutti qui, tanti - ha detto il parroco nella sua omelia - insieme ai tuoi cari. Si', perche' la perdita di una ragazza che ha ancora una vita davanti, e' una perdita per tutta una comunita'. La vita a volte ci riserva docce gelate; a volte avviene che, come un nubifragio improvviso, eventi della vita ci travolgono facendoci riscoprire tutti piu' fragili, piu' impotenti, piu' vulnerabili (siamo come petali al vento)". Il sacerdote non ha fatto cenno alla vicenda, alla tragedia di una ragazza che si era affidata ad una struttura reclutata su una piattaforma social. "Questa perdita sicuramente - ha detto il parroco - ci fa capire ancora di piu' il valore di una persona, di ogni vita, di ogni attimo irripetibile, il bisogno ancora di piu' di unione, la necessita' di un mutuo sostegno. Di fronte ad eventi drammatici, ogni tentativo di dare risposte fredde, calcolate, preconfezionate ai perche', puo' deragliare sui binari morti del non senso, della spregiudicatezza, della ovvieta'". Le amiche di Margaret hanno voluto ricordare la 22enne ed hanno letto dei messaggi di affetto rivolti ad una ragazza piena di vita, la cui vicenda ha riacceso il dibattito sull'uso dei social. Lo stesso sacerdote ha letto un messaggio alla famiglia da parte dell'arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto.

"Carissimi Genitori e Familiari, con grande commozione e sentito cordoglio umano - ha scritto l'arcivescovo di Siracusa - partecipo all'immenso dolore che ha colpito la vostra famiglia con la tragica dipartita della carissima Margaret. Vi sono vicino con sentimenti di affetto, di profonda comprensione e piena solidarieta'. Vi ho seguito e continuo ad accompagnarvi con la mia preghiera e il ricordo speciale nella celebrazione dell'eucaristia, memoriale della pasqua di Cristo crocifisso e risorto". L'arcivescovo ha provato a stemperare il dolore della famiglia a cui ha chiesto di aggrapparsi alla fede. "Vi affido al Signore, all'intercessione della Madonna e dei nostri Santi protettori. Solo la Presenza di Gesu' puo' rianimare la speranza in noi. Solo la Parola del Vangelo puo' donarci la vera consolazione dello Spirito. Solo la fede puo' restituire la forza della vita e il coraggio creativo di andare avanti nel cammino dell'esistenza e nella via di Dio. Per questo vi invito a confidare sempre, in tutto e ogni giorno di piu', in Colui che Margaret gia' contempla e che San Francesco, nelle sue lodi al Dio Altissimo, ha invocato con queste sublimi parole: "Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene, Signore Dio vivo e vero Tu sei bellezza, Tu sei sicurezza, Tu sei quiete. Tu sei gaudio e letizia, Tu sei la nostra speranza. Tu sei giustizia e temperanza. Tu sei tutto Tu sei la nostra dolcezza". "Vi assicuro la mia vicinanza, - ha concluso - la mia comunione spirituale e il mio ricordo al Signore. Vi abbraccio con viva cordialita' e vi benedico con paterno affetto".