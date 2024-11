Dipasquale, Rosolini - Modica: "Il Cas non paga da un anno ditta appaltatrice"

L’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all’ARS, ha scritto una lettera al presidente della Regione e all’assessore alle Infrastrutture per sollecitare il Governo siciliano a esercitare la propria autorevolezza nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane affinché questo saldi il debito maturato nell’ultimo anno nei confronti della ditta che ha eseguito le opere per la Siracusa-Gela, tratto Rosolini-Modica.

“Il debito del Consorzio nei confronti della ditta COSEDIL è arrivato a superare i 18milioni di euro - ha scritto nella lettera Dipasquale - e il Governo ha il dovere di farsi carico della questione cercando di fare chiarezza e comprendere come sia possibile che un Ente controllato dalla Regione Siciliana arrivi a indebitarsi a tal punto nei confronti di una singola azienda in meno di un anno. Addirittura risulta che il CAS da mesi non risponda più alle sollecitazioni della ditta. Ciò è inaccettabile se si considera, inoltre, che quella somma servirà in parte a pagare le commesse ai propri fornitori e la mancanza di tale liquidità si riflette sulla serenità di numerose famiglie”.

A proposito di Siracusa-Gela, l’on. Dipasquale ha colto l’occasione della missiva per sollecitare il Governo regionale su un’altra questione: “Ricordo al Presidente Schifani e all’assessore Aricò - ha scritto il parlamentare dem - che ci sono da recuperare ancora le somme per il tratto Modica-Scicli della Siracusa-Gela che nella Finanziaria nazionale 2024 sembrano sparite e che gli esponenti della maggioranza si sono affrettati a spiegare che erano ancora disponibili. A dieci mesi dall’ultima comunicazione in merito attendiamo ancora di sapere dove sono finite quelle risorse”.

“È importante che da parte del Governo regionale l’impegno per completare la Siracusa-Gela sia concreto”, ha concluso Dipasquale.