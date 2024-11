Tredicenne accoltellato per un pallone in provincia di Napoli: l'aggressore ha 10 anni

Alcuni genitori di altri ragazzini presenti, appresa la notizia di quello che era successo, lo hanno soccorso e tamponato la ferita per poi accompagnarlo a casa visto che comunque abita nei pressi del campo da calcetto. Dopo l'intervento nel pronto soccorso i Carabinieri sono andati nel campo da calcetto che però non è dotato di un sistema di video-sorveglianza.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire la dinamica dell'evento e nell'identificare l'aggressore.

Decano parroci: 'Città abbandonata'

"Il primo pensiero va al ragazzino ferito: spero che stia bene. Non voglio puntare l'indice ma faccio un'amara constatazione: credo che la città sia ormai abbandonata". A parlare è don Angelo Parisi, decano dei parroci di Giugliano e Qualiano, che così commenta quanto accaduto ieri sera in piazza Gramsci, dove un ragazzino di 13 anni è stato ferito da un altro ragazzino per una lite per un pallone. "La prima esigenza è quella dei controlli, e soprattutto da parte degli adulti. È normale che un ragazzino abbia un coltellino in tasca" aggiunge don Angelo.

"Ad esempio in piazza Camposcino, dinanzi alla chiesa di San Marco (dove don Angelo è stato parroco per decenni rappresentando sempre un punto di riferimento per le famiglie del centro storico ndr) i giovani si ritrovano di sera. Giocano, si intrattengono come è giusto che sia. Ma ci siamo anche noi adulti", prosegue il sacerdote che chiede però "da 15 giorni di potenziare l'illuminazione ma finora senza avere alcuna risposta. "Cosa fare? Anche questa volta si accenderanno i riflettori ma dopo il clamore bisognerà fare qualcosa. Occorre un maggiore impegno, da parte di tutti. Anche della Chiesa perché abbiamo il dovere di essere accanto a questi ragazzi e non lasciarli da soli", conclude.