Evade dagli arresti domiciliari dopo il furto di rame, arrestato a Siracusa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, un 44enne, con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio.

L’uomo, mentre si trovava sottoposto agli arresti domiciliari per furto di cavi di rame, all’atto del controllo dei Carabinieri è stato notato uscire dall’abitazione e salire a bordo di un’autovettura. L’uomo ha cercato di far perdere le proprie tracce ma è stato fermato e tratto in arresto.