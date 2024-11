Kiwanis club Modica. Una due giorni dedicata alla giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

In occasione della giornata mondiale per i diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza a cento anni dalla prima dichiarazione dei diritti del fanciullo (con la Dichiarazione di Ginevra durante la "Conferenza mondiale sul benessere dei bambini" – 1924-) il Kiwanis, club di Modica ha promosso, con l’Istituto comprensivo “Raffaele Poidomani”, una due giorni di celebrazioni dell’evento con altrettanti importanti appuntamenti. Questo il programma:

Mercoledì 20 novembre nel plesso di scuola Primaria "Denaro Papa" (quarte e quinte elementari) dalle 11.00 alle 12.30 interverranno la presidente del Club, Maria Zingale, la dirigente scolastica prof.ssa veronica Veneziano e il prof. Piergiorgio Barone, pedagogista e scrittore che terrà una sua relazione sul tema.

Giovedì 21 novembre nel plesso di scuola Secondaria di Primo Grado "G. Falcone" (terze media) dalle 10.15 alle 11.45 dopo i saluti di rito ci sarà l'intervento, in video conferenza, di Alessandro Mauceri – Chair Osservatorio Diritti Infanzia KDISM.