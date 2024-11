Disavanzo della Regione a 897 milioni, 3 miliardi in meno in un anno

Ben 3,16 miliardi abbattuti in un anno: il disavanzo della Regione passa da 4,03 miliardi del 2022 a 897,94 milioni del 2023. E' quanto emerge dal rendiconto per il 2023 della Regione approvato questo pomeriggio dal governo di Renato Schifani.

"E' un grandissimo risultato", ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans assieme all'assessore all'Economia Alessandro Dagnino e al ragioniere generale Ignazio Tozzo.

"A questo miglioramento hanno contribuito le maggiori entrate tributarie, i maggiori accertamenti, risparmi di spesa per funzionamento (uffici, missioni, energia elettrica) le regolazioni contabili delle imposte.

Qui non siamo davanti a delle promesse, ma sono numeri, Andremo avanti sulla nostra strada, cercando di mantenere sempre la coerenza, noi non ci facciamo distrarre dal confronto politico con le opposizioni che svolgono il loro ruolo spesso costruttivo".