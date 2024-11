Palermo: parte LIFE2M, progetto che mette insieme vita e micro-mobilita'

È stato presentato, presso l'Hotel Garibaldi di Palermo, "Long LIFE to Micromobility", iniziativa orientata al mondo dei giovani e in particolare agli studenti universitari, con un workshop a seguire, svolto presso i laboratori di Esco Mobility di via Ercole Bernabei dove ha avuto luogo anche la presentazione del parco mezzi, nonché il test drive, e della stazione di ricarica rientrate nel progetto sostenuto dall'Unione Europea.

Il progetto Life2M - Long LIFE to Micromobility è finanziato dall'Unione Europea, nell'ambito del programma LIFE, dedicato alla sostenibilità ambientale e alla qualità della vita urbana.

Obiettivo principale della misura è la promozione della micro-mobilità, con l'utilizzo di veicoli elettrici leggeri, come monopattini e biciclette elettriche, soluzioni sostenibili per la mobilità urbana e periurbana.

Life2M vede la collaborazione di partner di rilievo: Università di Firenze coordinatrice del progetto, ESCO Mobility di Palermo, Comune dell'Aquila, esperti di innovazione tecnologica e sostenibilità tra cui UNIMARCONI, F&N Compositi, Silidea e UNEED.IT. Tutti soggetti che, unendo le proprie competenze, si occupano della progettazione, del retrofit dei veicoli, dell'installazione delle stazioni di ricarica, della promozione del progetto presso i cittadini e le istituzioni.

"Grazie al coinvolgimento di città come Palermo, Firenze e L'Aquila, il progetto mira a ridurre l'impatto ambientale dei trasporti urbani, contribuendo a diminuire le emissioni di gas serra e promuovendo un modello di mobilità più ecologico e conveniente - dichiara Gabriele Calcagno, CEO & Founder di Esco Mobility -. Tra le tecnologie innovative utilizzate - prosegue Gabriele Calcagno - spicca l'impiego di accumulatori basati su supercondensatori ibridi, che garantiscono maggiore efficienza e sostenibilità rispetto alle batterie tradizionali al litio. Con il supporto di questa rete di partner - conclude il CEO di Esco Mobility - Life2M rappresenta un passo significativo verso città più pulite, silenziose e a misura d'uomo, sensibilizzando il pubblico ai benefici della micro-mobilità in termini di qualità dell'aria e vivibilità urbana".