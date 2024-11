Incidente mortale sul lavoro, ieri sera, in via San Piero Patti, nel rione Aci Platani ad Acireale, nel Catanese. Un uomo di 41 anni ha perso la vita sbattendo la testa, dopo essere caduto da un'altezza di diversi metri, mentre stava eseguendo dei lavori nei pressi del torrente Lavinaio Platani. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Indagini sono in corso.