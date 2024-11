La vertenza Versalis a Ragusa, il consigliere Firrincieli: tanti problemi legati all'indotto

Vertenza Versalis, non solo diretto. “Come abbiamo sempre detto sin dal primo momento – sottolinea il consigliere comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli – c’è la questione dell’indotto che tiene banco e rispetto a cui l’attenzione non deve scemare. Anche perché, a proposito di indotto, i padroncini che operavano con l’azienda hanno effettuato investimenti importanti con i propri tir, attrezzandoli in modo tale da potere caricare il polietilene. Sembra che, per fare rientrare questi operatori economici dalle proprie spese, e stante il fatto che, con la chiusura dello stabilimento, la produzione giocoforza cesserà, Versalis abbia proposto di individuare dei ganci lavorativi al Nord Italia che consentano ai padroncini di fare in modo che i propri mezzi possano trasportare materie prime o semilavorati dal Settentrione verso il Sud. Il problema, ovviamente, è che i tir dovrebbero salire vuoti e quindi i costi del viaggio di andata sarebbero poi insufficienti a garantire un ristoro adeguato rispetto a quello che si percepirebbe nel viaggio ritorno. Ci sembra, quindi una soluzione che non stia né in cielo né in terra. Purtroppo, la Sicilia non può contare su un export tale da soddisfare le esigenze di un simile plotone di padroncini. Discorso diverso per l'ortofrutta ma bisognerebbe convertire i cassoni in celle frigorifero prevedendo altri investimenti, insostenibili nella maggior parte dei casi".