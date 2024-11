Caltanissetta, 70enne trovato cadavere in casa con il cranio fracassato

Il cadavere di un uomo di 70 anni con profonde ferite alla testa è stato trovato all'alba di stamane nell'appartamento dell'anziano in via Lunetta, alla periferia est di Caltanissetta. Sul posto sono intervenute unaambulanza del 118, la polizia e il medico legale. L'uomo abitava con alcuni familiari. Gli inquirenti non escludono al momento alcuna ipotesi. Nell'abitazione sono in corso rilievi della polizia scientifica, le indagini sono condotte dagli investigatori della squadra mobile.