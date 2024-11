Palermo, rassegna con musica dal vivo al Grand Hotel et Des Palmes

Musica dal vivo presso i saloni dello storico Grand Hotel et Des Palmes di Palermo, con una rassegna curata da Alessandra Salerno.

Tra gli ospiti Mario Incudine, Davide Shorty, Umberto Porcaro, Giuseppe Milici, Roberta Sava. L'iniziativa, che si svolgerà tutte le domeniche del mese di dicembre, avrà una anteprima domenica prossima 24 novembre "Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne", con lo spettacolo "Rosa ed io" della stessa curatrice artistica della rassegna Alessandra Salerno, con con Flavia Farruggia e Virginia Maiorana e la partecipazione di Stefania Blandeburgo.

Nel corso della Rassegna si alterneranno artisti che porteranno in scena le radici, su vari fili conduttori musicali, tutti fortemente legati alla Sicilia, dal folk, al jazz, passando per il blues.

Le serate prevedono un programma variegato e distinto, il concerto dalle 19.00 alle 20.30, per poi tornare in sala musica per la jam session dalle 21.30 alle 23.00.