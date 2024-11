Violenza sessuale su un 16enne, un arresto a Bagnara Calabra

Un 49enne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra, nel reggino, per violenza sessuale ai danni di una sedicenne.

L'episodio si è verificato verso le 8:30 lungo Viale delle Rimembranze, una delle arterie principali del paese, frequentata soprattutto negli orari scolastici. La ragazza si stava dirigendo a piedi verso la scuola che frequenta, quando è stata avvicinata dall'uomo che, trattenendola contro la sua volontà, ha compiuto atti a sfondo sessuale.

Sul posto stavano operando i carabinieri di una pattuglia, impegnati in un normale controllo del territorio.

I militari hanno visto quanto stava accadendo e sono subito intervenuti bloccando l'uomo e aiutando la ragazzina che, nel frattempo, era riuscita a divincolarsi.

La 16enne, visibilmente scossa, è stata accompagnata dai carabinieri in caserma, dove, insieme alla madre, ha sporto una denuncia formale contro il suo aggressore. L'arrestato è stato trasferito nella Casa circondariale di Reggio Calabria su disposizione dell'Autorità giudiziaria, che ha avviato un procedimento per fare piena luce sull'accaduto.

Le indagini proseguono per accertare se l'uomo possa avere compiuto gesti simili in precedenza e verificare se possano esserci altre vittime.