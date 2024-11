San Luca resti umani trovati potrebbero essere di Antonio Strangio

Si fa sempre più concreta l'ipotesi che i resti umani trovati sul fuoristrada distrutto da un incendio trovato lunedì scorso in una zona di campagna, tra San Luca e Bovalino, siano dell'allevatore Antonio Strangio di 42 anni.

Per avere certezze sull'identità della vittima la Procura della Repubblica di Locri, che coordina al momento le indagini condotte dai carabinieri in attesa di un'eventuale trasmissione del fascicolo d'inchiesta alla Dda di Reggio Calabria, ha disposto l'effettuazione sui resti dell'esame del Dna, affidati ai carabinieri del Ris di Messina.

L'esito dell'esame, comunque, non si saprà prima di alcune settimane.

Strangio, sposato e padre di quattro figli, non ha alcun precedente per fatti di 'ndrangheta. Il padre, Giuseppe, fu coinvolto nell'inchiesta sul sequestro di Cesare Casella, rapito a Pavia nel 1988 e rilasciato due anni dopo dietro pagamento di un riscatto.