Comiso, aggredisce l'ex moglie: braccialetto elettronico per un 44enne

Personale del commissariato di Polizia di Comiso ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese ed ai luoghi da loro frequentati con applicazione del braccialetto elettronico a carico di un comisano di 44 anni, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia in forma aggravata, porto di oggetti atti ad offendere e lesioni aggravate nei confronti della ex moglie, aggravati in quanto commessi in presenza dei figli minori.

La persona offesa nella denuncia nei confronti dell’ex marito, ha riferito che dopo la fine della loro relazione sentimentale, avvenuta nel giugno 2024, era stata maltrattata e costretta a subire una serie di condotte di violenza fisica e verbale e ad un regime di vita oggettivamente vessatorio incompatibile con le normali condizioni di vita. In un episodio era stata aggredita ricevendo lesioni personali consistite in escoriazioni multiple, giudicate guaribili in 20 giorni.

Inoltre, la vittima riferiva che l’ex marito nell’ultimo periodo era solito appostarsi in macchina nel cortile della sua abitazione, al fine di monitorare tutti i suoi spostamenti, motivo per cui la stessa temeva per l’incolumità non solo sua ma anche del compagno e dei figli.

Alla luce di quanto emerso gli investigatori del Commissariato avviavano un’accurata attività di indagine e avendo motivo di ritenere che l’indagato potesse detenere illegalmente armi procedevano d’urgenza ad effettuare perquisizioni presso la sua abitazione e ai due veicoli in uso allo stesso, rinvenendo due accette, un coltello a serramanico, una picozza e una spranga in ferro, che venivano poste sotto sequestro.