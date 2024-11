Pallamano, lo Scicli Social Club cerca riscatto dopo 3 KO

Lo Scicli Social Club è chiamato a cambiare rotta dopo tre stop di fila, di cui due in casa. Il colpo d’ala deve avvenire sin dalla prossima trasferta che rappresenta la prima delle tre trasferte consecutive. Domenica pomeriggio i gialloverdi si recheranno in provincia di Enna, a Gagliano Castelferrato, per incontrare la compagine locale allenata dall’esperto Piero Pistone, nella gara valida come sesta giornata del campionato di serie B Drago di Pallamano. La squadra ennese sta meglio in classifica, avendo vinto due gare su quattro disputate, mentre i gialloverdi hanno ottenuto solo un successo.

Il fischio d’inizio è in programma per le ore 17,30 e la gara sarà arbitrata da Cardaci e Tilaro.