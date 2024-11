Nascondeva 10 grammi di cocaina negli slip: arrestato a Vittoria

Ha tentato di nascondere un involucro termosaldato contente sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 10,24 grammi che portava con sé mettendola nelle mutande e sperando di eludere così i controlli della Polizia, ma è stato comunque scoperto ed arrestato dai poliziotti del Commissario di P.S. di Vittoria (RG); si tratta di un 35 enne pregiudicato di Vittoria, in manette per detenzione illegale sostanza stupefacente ai fini spaccio.

In pieno centro cittadino l’arrestato, avvedendosi della presenza di una pattuglia della Squadra Investigativa del Commissariato di Vittoria, l'uomo ha mostrato evidenti segni di insofferenza tanto da attirare l’attenzione degli operatori della Polizia di Stato.

I Poliziotti, notando il tutto, lo hanno subito bloccato ed a quel punto è scattata una accurata perquisizione dapprima personale e poi domiciliare, da qui la sorpresa, il 35 enne infatti si è scoperto, aveva nascosto nelle proprie mutande un involucro termosaldato contente sostanza stupefacente del tipo cocaina.

La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare un bilancino di precisione, sostanza da taglio e materiale destinato al confezionamento dello stupefacente.

L'uomo si trova adesso agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.