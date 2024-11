Intimidazione assessore Forzinetti, solidarietà del sindaco di Palermo

Intimidazione ai danni dell'assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti. L'esponente della Giunta Lagalla nei giorni scorsi all'uscita dall'assessorato in via Ugo La Malfa ha trovato la propria auto danneggiata. "Solidarietà" a nome persona e dell'intera Giunta comunale viene espressa dal sindaco Roberto Lagalla. "In attesa di capire dalle indagini se quest'ultimo episodio sia collegato agli approfondimenti in corso sulla presenza di abusivi all'interno della Fiera del Mediterraneo - dice il primo cittadino -, intendo ribadire che la sfida del rilancio e del ripristino della legalità in questo spazio importante per la città non è solo quella dell'assessore Forzinetti, ma di tutta l'Amministrazione comunale ed è per questa ragione che voglio rivolgergli tutta la mia vicinanza, con l'auspicio che le forze dell'ordine riescano a individuare i responsabili di queste vigliacche intimidazioni".