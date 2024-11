Curva Nord Inter, scoperto l'arsenale: kalashnikov e bombe a mano

La squadra Mobile di Milano ha localizzato e repertato il presunto arsenale della Curva Nord dell'Inter. La perquisizione è scattata la notte scorsa e ha permesso di individuare granate, pistole, kalashnikov, bombe a mano, mitragliette, proiettili e giubbotti antiproiettile. La perquisizione, come anticipata dal sito de Il Fatto Quotidiano, è stata effettuata in un garage di Cambiago nella disponibilità di un individuo legato alla Curva Nord e all'ex capo Andrea Beretta. L'arsenale era conservato in un magazzino poco distante dalla casa di Beretta e nella disponibilità della persona arrestata e portata al carcere di San Vittore.