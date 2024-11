Unitre Modica, a Catania il confronto delle sedi siciliane con il presidente nazionale

Il Presidente Nazionale Piercarlo Rovera, presente a Catania per la celebrazione del 40° anniversario della costituzione, con la prima presidenza di Pina Gruccione, della locale Università della terza età e delle tre età presieduta oggi da Uccio Barone, ha partecipato nel capoluogo etneo alla riunione del Coordinamento delle Sedi siciliane dell’Unitre. Dopo la introduzione del Presidente Rovera è intervenuto il Consigliere nazionale e Coordinatore regionale Enzo Cavallo che, dopo aver salutato i Presidenti ed i loro accompagnatori o sostituti presenti in rappresentanza di una buona parte delle Sedi siciliane dell’Associazione, si è soffermato sulla importanza del Coordinamento, da tempo auspicato da parte di tutti, sul tipo di organizzazione che ha già messo in atto attraverso la Sede operativa di Modica, grazie anche alla preziosa collaborazione degli esperti operanti presso la stessa e sul come intende svolgere il proprio mandato assicurando la massima disponibilità e l’apertura ai suggerimenti ed alla collaborazione dei rappresentanti delle varie Sedi. Il tutto per avviare e consolidare un “lavoro di squadra” finalizzato alla massima ed alla migliore valorizzazione del ruolo dell’Unitre al servizio e nell’interesse dei Soci in tutta l’Isola in diretta collaborazione con la Sede nazionale. Fermo restando che nelle prossime settimane il Coordinamento sarà convocato e si riunirà in sede deliberante, da parte del Coordinatore e dei Presidenti intervenuti nell’ambito del nutrito e qualificato dibattito che ha caratterizzato la riunione, sono state formulate importanti proposte che saranno poste nell’ordine del giorno della prossima seduta e delle successive. Diversi gli argomenti emersi e che hanno trovato il consenso di tutti. Ed è per questo che si è approfittato della presenza al Presidente Rovera per rappresentare la necessità di rivedere le norme statutarie che fissano le modalità per la elezione delle cariche sociali a livello nazionale per la salvaguardia della autonomia regionale. Al Presidente nazionale è stato chiesto inoltre di puntare ad ottenere una udienza col Papa riservata all’Unitre in occasione dell’imminente Giubileo. Altri punti hanno riguardato la istituzione e la organizzazione di una annuale “Giornata regionale dell’Unitre” su temi di volta in volta scelti su argomenti di attualità e di interesse sociale; un incontro sarà inoltre chiesto al Dirigente degli Uffici dell’Assessorato Regionale alle politiche sociali per un confronto collaborativo sulle tematiche aventi per oggetto il volontariato, il Terzo Settore e tutto ciò che riguarda l’invecchiamento attivo. Altri argomenti hanno riguardato la prossima Rassegna dei Cori Unitre siciliani e l’auspicio che altrettanto possa essere fatto per i Laboratori dei Teatri Popolari impegnati in molte delle Sedi siciliane. Da considerare che alla riunione hanno partecipato e sono intervenuti, l’altro Consigliere nazionale, componente del Comitato esecutivo, Giuseppe Ancona, ed il Segretario nazionale Simone Tosto che con competenza e professionalità ha risposto ai quesiti tecnici posti durante il dibattito.

Nella foto, da sinistra: Cavallo, Rovera, Ancona