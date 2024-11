Violenza contro le donne, tante iniziative della polizia di Stato a Catania

È un calendario fitto di iniziative e momenti di riflessione quello programmato dalla Polizia di Stato a Catania per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Domani, alle ore 9.30, presso l’Aula delle Adunanze del Palazzo di Giustizia si svolgerà il convegno “Violenza di genere: educare per prevenire”, promosso dalla Questura di Catania con l’Ordine degli Avvocati e il Comitato Pari Opportunità del predetto Ordine.

L’iniziativa rientra tra le attività formative previste dal protocollo d’intesa siglato, nei giorni scorsi, dal Questore di Catania e dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati, per promuovere in modo programmatico azioni ed interventi per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della violenza di genere.

All’incontro, che vedrà la presenza del Prefetto di Catania e del Questore di Catania, prenderanno parte autorità civili, magistrati, avvocati, docenti e sociologi, nonché una rappresentanza di studenti delle scuole catanesi.

In concomitanza con l’evento, in piazza Verga gli agenti del Divisione Polizia Anticrimine della Questura realizzeranno un punto informativo con il camper attrezzato della campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore”.

Sempre domani, nel pomeriggio, in piazza Università, la Questura di Catania realizzerà uno stand informativo con l’esibizione degli allievi del Liceo Musicale “A. Musco” di Catania e l’esposizione dei quadri degli allievi del Liceo artistico statale “Emilio Greco” di Catania.

Il camper della Polizia di Stato ha fatto tappa, ieri pomeriggio, anche nel parco commerciale “I Portali”, a San Giovanni La Punta, riscuotendo un particolare interesse da parte dei cittadini che hanno ricevuto una brochure dai poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine con tutte le indicazioni utili da seguire quando si è a conoscenza di casi di violenza o si è direttamente coinvolti in tali situazioni. Particolarmente toccante la testimonianza della signora Giovanna Zizzo, madre di Laura, vittima di violenza, e fondatrice dell’Associazione “Laura vive in me”. All’evento hanno partecipato gli studenti del Liceo Musicale “Musco” di Catania, che hanno allietato il pomeriggio suonando alcuni brani musicali, la ballerina Jennifer Spina con le allieve della sua scuola di danza, Aerial Moon-studio di danza aerea, che hanno presentato alcune coreografie artistiche particolarmente apprezzate.