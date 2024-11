Escursionista di 85 anni soccorso a Monreale: aveva trauma cranico

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e del IV Reparto Volo della Polizia di Stato nella zona di Poggio San Francesco, nel territorio di Monreale nel palermitano, per un escursionista gravemente ferito dopo una caduta. L'uomo, 85 anni, originario di Roma, stava partecipando ad un'escursione con un gruppo che aveva come destinazione finale la cima della Pizzuta (1.333 metri di altitudine sopra Piana degli Albanesi). Quando la comitiva si apprestava a raggiungere Portella Garrone, è scivolato in una zona particolarmente scoscesa e piena di massi taglienti ruzzolando per una decina di metri e sbattendo la testa. Nell'incidente ha riportato un forte trauma cranico e vistose ferite lacero-contuse con abbondante perdita di sangue, oltre che una serie di contusioni in varie parti del corpo.