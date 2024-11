Programmate assemblee della Cgil in vista dello sciopero del 29 novembre

Sono state fino a oggi più di 200 le assemblee programmate dalla Cgil Palermo e dalle sue categorie in tutti i posti di lavoro e nelle sedi zonali della Camera del Lavoro e nelle leghe dello Spi in vista dello sciopero generale di Cgil e Uil del 29 novembre per cambiare la manovra economica del governo. A Palermo ci sarà una manifestazione regionale con un corteo da piazza Croci a piazza Verdi, dove si terranno gli interventi conclusivi. Domani, dalle10.30 alle 12.30 nell'aula magna della facoltà di Scienze Agrarie, si svolgerà l'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dell'Università di Palermo, dell'indotto e degli appalti che si terrà domani, dalle 10.30 alle 12.30 nell'aula magna della facoltà di Scienze Agrarie. "L'Università è stata scelta apposta come luogo simbolo di 'lavoro complesso', dove lavorano gomito a gomito operatori di tanti settori, impegnati a garantire il diritto allo studio e a rendere accessibili alla popolazione studentesca tutti i servizi dell'Università - dicono il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e il segretario d'organizzazione Cgil Palermo Francesco Piastra - Dobbiamo arrivare uniti alla manifestazione, in un unico blocco sociale, per cambiare il nostro Paese, che sta andando verso la svalutazione dei diritti sociali. Il rincaro generalizzato dei prezzi e un reddito falcidiato dall'inflazione, che negli ultimi tre anni è aumentata del 17 per cento, non consente lavoratori e pensionati di sbarcare il lunario. Gli interventi sul fisco da parte del governo non prevedono alcuna restituzione in favore dei redditi medio-bassi. E il nuovo bonus previsto dal governo, che ha sostituito lo sconto introdotto dal governo Draghi sull' imponibile contributivo, mediamente, per redditi fino a 35 mila, fa riscontrare una perdita di 200 euro rispetto all'anno in corso".