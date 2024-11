Tajani: "Partono aereo e nave con aiuti umanitari per Gaza"

"Nei prossimi giorni partira' un nuovo aereo di aiuti umanitari da Brindisi. A breve partira' anche una nave da Ravenna con altre tonnellate di aiuti e 15 camion che abbiamo donato al Programma Alimentare Mondiale e che distribuiranno gli aiuti dentro la Striscia". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo i Med Dialogues. "Lavoriamo senza sosta per favorire il cessate il fuoco a Gaza. Vanno liberati gli ostaggi, e va favorito l'accesso umanitario nella Striscia per aiutare una popolazione che sta soffrendo in maniera enorme per la follia terrorista di Hamas". "L'Italia e' in prima linea per l'impegno umanitario a Gaza, con il programma Food for Gaza, in coordinamento con l'Anp e Israele e il sostegno della Giordania per la consegna degli aiuti" ha detto Tajani.