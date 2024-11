La Sicilia sorride con il Lotto. Nel weekend, come riporta Agipronews, centrate vincite per un totale di 64.500 euro: 12mila euro a Licata, in provincia di Agrigento, mentre cinque premi da 10.500 euro sono stati centrati a Modica, tutti con un ambo sulla ruota di Bari. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 3,9 milioni di euro, per un totale di oltre 1,1 miliardi da inizio anno.