E' morto a Bari il fratello maggiore di Pino Daniele, Carmine: aveva 66 anni

E'morto il fratello maggiore di Pino Daniele, Carmine.

Aveva 66 anni e, secondo quanto si è appreso, è deceduto in seguito a delle complicanze successive ad un trapianto di cuore, effettuato a Bari.

Pino Daniele era molto legato a Carmine, conosciuto come 'O Giò, al quale il cantautore dedicò I Got the blues ('O Giò che voglia 'e te vedè/me manca assaje 'na compagnia...).

Proprio ieri, allo stadio Maradona, è stato proiettato il brano inedito di Pino 'Again', ritrovato dai figli Alessandro e Sara: prendono così il via le iniziative in vista del 4 gennaio del prossimo anno, decimo anniversario della morte dell'artista; un ricordo che proseguirà con vari eventi fino al 19 marzo, quando Pino Daniele avrebbe compiuto 70 anni.