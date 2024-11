L'eurodeputato Leoluca Orlando: fate sbarcare a Palermo i 49 migranti di Sea Watch 5

"I migranti arrivati a Palermo sulla nave Sea Watch 5 devono sbarcare immediatamente. Non ci devono essere atteggiamenti discriminatori". Lo ha detto l'europarlamentare di Avs, Leoluca Orlando, commentando l'arrivo della nave con a bordo 49 persone, di cui 38 uomini e 10 donne e 5 minori non accompagnati, approdata stamattina nel porto di Palermo, dopo un'operazione di salvataggio da parte di Sea Watch 5 avvenuta lo scorso venerdì sera. Lo sbarco dei minori è stato disposto dal tribunale competente. Secondo le autorità, però, la nave dovrebbe riprendere la navigazione fino a Ravenna, distante quattro giorni di viaggio. Le persone hanno raccontato di essere in mare da giovedì scorso. "Questa assurda legge contro i migranti, fatta per perseguitarli e per ostacolare le missioni delle ong - aggiunge Orlando - viola i diritti fondamentali della persona. Non possiamo far finta di nulla. Esprimo la mia vicinanza a tutto il team di Sea Watch. L'Europa, davanti a leggi che mortificano il valore della vita, non può girarsi dall'altra parte".