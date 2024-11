Harry e Meghan verso l'addio agli Usa: forse andranno in Portogallo

Harry e Meghan potrebbero lasciare gli Stati Uniti dopo la vittoria di Donald Trump alle presidenziali americane. I Sussex vivono negli Usa da quando hanno lasciato il ruolo di membri senior della famiglia reale nel 2020 e, secondo la caporedattrice del Daily Mail, Charlotte Griffiths, la duchessa è rimasta "molto turbata" dalla vittoria elettorale del tycoon, ragione per la quale la coppia potrebbe decidere di lasciare l'America.

I Sussex starebbero dunque pensando di lasciare gli Stati Uniti, non per tornare nel Regno Unito, eventualmente, ma per stabilirsi in Portogallo, dove il secondogenito di re Carlo e la consorte hanno recentemente acquistato una casa. Parlando a Gb News, l'esperta ha dichiarato che Meghan "detestava Trump visceralmente e per molte ragioni diverse, e in passato ha detto in diretta televisiva che è un misogino. Quindi potrebbe voler lasciare l'America". Già a seguito della prima elezione di Trump a presidente, Meghan aveva "minacciato" di voler rimanere in Canada. La scelta del Portogallo come nuova destinazione per i Sussex sarebbe inoltre motivata dal fatto che la principessa Eugenia e la sua famiglia vi trascorrono molto del loro tempo.

È noto che Meghan e Harry sono molto legati a Eugenia, protagonista della serie Netflix del 2022 "Harry & Meghan", e al marito Jack Brooksbank. Inoltre, essendo più vicina al Regno Unito, la coppia potrebbe visitare la Gran Bretagna più frequentemente. L'esperto reale Richard Fitzwilliams ha affermato: "Questa residenza dà a Harry e Meghan un punto d'appoggio nella Ue e una base vicino alla Gran Bretagna".