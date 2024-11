Catania, botte alla compagna per motivi di gelosia: lei chiama la polizia

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato è intervenuta in un’abitazione del centro cittadino su richiesta di aiuto di una donna vittima di aggressione commessa dal compagno convivente.

La giovane, esasperata dai continui soprusi subiti, ha raccontato ai poliziotti la frequente violenza fisica e verbale esercitata dall’uomo, un 31enne catanese, che per motivi di gelosia ha impedito alla compagna ogni relazione sociale fino a costringerla ad allontanarsi dagli amici e dalla famiglia di origine.

Una foto contenuta nel cellulare della vittima che la ritraeva in un raro momento di spensieratezza ha scatenato l’ultima violenta reazione del convivente che, strappatole il telefono, l’ha percossa al volto danneggiandole gli occhiali da vista che indossava.

Grazie all’intervento degli agenti della Squadra Volanti è stata quindi interrotta l’ennesima violenza proprio nella giornata istituita per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il 25 novembre rappresenta infatti una ricorrenza internazionale in occasione della quale la Polizia di Stato rinnova l’impegno a prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere, fornendo alle vittime un’opportunità per denunciare in modo protetto e per conoscere, tramite gli incontri con la cittadinanza nelle piazze italiane, gli strumenti a disposizione per uscire dalla spirale di violenza e soprusi.