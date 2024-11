Locri, docente aggredito dal genitore di uno studente: denunciato

Un docente del liceo scientifico Zaleuco di Locri è stato aggredito dal padre di uno studente dopo che l'insegnante, il giorno precedente, aveva riferito alla madre del ragazzo il suo andamento scolastico non positivo durante un colloquio scuola-famiglia.

Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri della Compagnia di Locri, l'uomo si è recato a scuola ed è andato a parlare con il docente per poi aggredirlo.

L'insegnante si è recato al Pronto soccorso dell'ospedale dove è stato visitato e giudicato guaribile in 7 giorni.

I carabinieri, messi a conoscenza di quanto avvenuto, hanno quindi identificato il genitore denunciandolo per lesioni personali.