Torna erogazione idrica dall'Ancipa su Caltanissetta

"L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Tesauro ha ottenuto oggi un risultato cruciale per il futuro idrico della città di Caltanissetta e della vicina San Cataldo. Dopo una riunione di oltre quattro ore con la cabina di regia regionale sull'emergenza idrica ,fortemente voluta dall'amministrazione nissena, è stata decisa la riapertura temporanea della diga Ancipa per garantire l'approvvigionamento idrico ai due comuni". Lo rende noto un comunicato dell'ufficio stampa del Comune di Caltanissetta. L'incontro, reso necessario dalla grave situazione causata dalla rottura della conduttura idrica principale e dalla chiusura della diga Ancipa ha visto la partecipazione di tutti i componenti della Giunta, del presidente del Consiglio Comunale di Caltanissetta, e del sindaco di San Cataldo, insieme ai rappresentanti di Siciliacque, Caltaqua e dei presidenti delle ATI di Caltanissetta ed Enna. La decisione di riaprire la diga è il frutto di un dialogo che ha superato non poche resistenze, in particolare da parte dei comuni dell'ennese, che dipendono interamente dall'Ancipa e rischiano di trovarsi a loro volta in crisi nel caso di ulteriori ritardi delle piogge.