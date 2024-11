"Divisa amica", i poliziotti di Catania in visita alla Pediatria del Garibaldi

Donne ed uomini della polizia di Catania, accompagnati dal questore Giuseppe Bellassai, hanno incontrato stamane i piccoli pazienti dl reparto di Pediatria dell'ospedale Garibaldi-Nesima.

Accolti dal primario del reparto Antonino Palermo, dal capo dipartimento materno infantile Giuseppe Ettore, e dal direttore medico di presidio Graziella Manciagli, gli agenti hanno condiviso un momento speciale con i bambini ricoverati, le loro famiglie e il personale sanitario. L'iniziativa, che nasce dal progetto 'Divisa Amica'dell'Associazione Humanitatis Progressum, rappresentata da Geri Muscolino, ha visto scendere in campo anche tanti supereroi come Spiderman, Wonder Woman, Batman e tanti altri personaggi che hanno reso l'incontro ancora più entusiasmante. L'iniziativa nasce per rendere i reparti e gli spazi riservati ai bambini, che vivono un momento di difficoltà, luoghi un po' più accoglienti e vivaci.