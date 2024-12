Attacco russo uccide il capo dei ribelli Sunniti

Secondo l'account X del Governo libanese un attacco aereo russo ha ucciso Abu Muhammad al Jolani, capo di Hayat Tahrir al Sham (Hts, Commissione per la liberazione della Siria), sigla che riunisce i ribelli sunniti che hanno attaccato in Siria. Non ci sono conferme ufficiali della notizia, ma la fonti libanesi affermano che il fatto è avvenuto a Idlib, roccaforte dell'organizzazione Hts, in un raid compito nella notte dai russi, che sostengono il regime di Assad.