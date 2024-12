- "Se non utilizzeranno il buon senso" ricorrerò "al criterio di garantire per il penultimo venerdì prima di Natale una giornata serena". Così il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini a Radio 24 su un'eventuale precettazione per il nuovo sciopero annunciato per venerdì 13 dicembre, dopo quella di venerdì scorso per la mobilitazione generale organizzata da Cgil e Uil contro la manovra.