Italia Viva Calabria, Nunzia Paese lascia la presidenza ed il partito

Nunzia Paese lascia la presidenza regionale di Italia Viva in Calabria e il partito per divergenze sulle "modalita' per mantenere, consolidare e acquisire il consenso sul territorio". "Volonta' di partecipazione ed altruismo - spiega in una nota la 52enne avvocatessa - mi hanno indotta, circa sei anni fa, ad aderire a Italia Viva. Con tanti buoni propositi ho sempre dato un contributo concreto, impegnandomi in prima persona, per l'affermazione del partito e delle sue proposte. Partito del quale - precisa- continuo a condividere idee e programmi ma non le modalita' attraverso cui, ormai da piu' mesi, intende mantenere, consolidare ed acquisire il consenso sul territorio". "Ringrazio", conclude Nunzia Paese, "coloro i quali, in modo sincero, mi hanno sostenuta ed accompagnata in questa entusiasmante esperienza e rendo tutti partecipi, attraverso questo comunicato che mi appresto ad inviare al Presidente Renzi, della sofferta decisione di rassegnare, irrevocabilmente, le dimissioni da Presidente regionale di Italia Viva nonche' l'uscita dal partito".