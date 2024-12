Vandali si accaniscono contro le auto a Palermo: 24 veicoli danneggiati

Altre 24 auto sono state danneggiate la scorsa notte tra via Emilia e via Croce Rossa a Palermo. Una è stata rubata. Alcuni vandali hanno spaccato i vetri e portato via oggetti e pochi spiccioli provocando danni consistenti ai proprietari delle vetture. E' da settimane che nella zona si ripetono questi atti vandalici. I residenti chiedono maggiori controlli alle forze dell'ordine e trovare chi di notte distrugge le vetture."Tutto è successo in poche ore - dice un residente - perché fino alle due di notte le auto erano integre. Siamo stanchi di subire tutto questo. E' davvero vergognoso".